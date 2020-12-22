Meteoroloji uyardı, Güneydoğuya kar geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Meteoroloji uyardı, Güneydoğuya kar geliyor

22.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:41
Meteoroloji uyardı, Güneydoğuya kar geliyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Bismil, Kulp ve Silvan, Batman, Siirt, Şırnak'ta yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada, "22-23 Aralık tarihleri arasında yoğun kar yağışının 20 santimetre ve üzeri şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Arto İrem Derici Merve Dizdar Burak Özçivit
Spor Samatta Erol Bulut Okan Buruk Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Adana Alman İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteoroloji uyardı, Güneydoğuya kar geliyor | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:40:56. #1.14#
title