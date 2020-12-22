Meteoroloji uyardı, Güneydoğuya kar geliyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Bismil, Kulp ve Silvan, Batman, Siirt, Şırnak'ta yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada, "22-23 Aralık tarihleri arasında yoğun kar yağışının 20 santimetre ve üzeri şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı