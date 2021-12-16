Meteoroloji uyardı, Diyarbakır'a sağanak yağış geliyor

DİYARBAKIR (İHA) - Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır için sağanak yağış uyarısında bulunarak vatandaşlara olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda Kulp, Silvan, Lice, Hazro ilçelerinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur yağabileceğini duyurdu. Açıklamada, "Yer yer yoğun kar şeklinde 25 santim olacağı tahmin edildiği, bugün saat 18.00'de başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenmekte. Ani sel, su baskını, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte" olduğu vurgulandı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet