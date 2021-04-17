Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı
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Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Güncel

Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün toz bulutu uyarısından sonra Tekirdağ'da gökyüzünden çamur yağdı.

Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün toz bulutu uyarısından sonra Tekirdağ'da gökyüzünden çamur yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege, Batı Karadeniz'de Afrika Kaynaklı 'Toz taşınımı' uyarısının ardından gece saatlerinde Tekirdağ'da gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağdı. Etkili olan çamur yağışı sonrasında araçların üzeri kirlerle kaplandı.

Kirleri fark eden bazı vatandaşlar, araçları üzerinde biriken çamurları temizlemeye çalıştı.

Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı
Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı
Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı
Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı
Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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