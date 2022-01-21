Hava durumunu takip edenlerin sık sık karşılaştığı renkli meteoroloji kodlarının anlamları merak ediliyor. MGM taflanından uyarı açıklamalarında sık sık kullanılan sarı kod terimini anlamı da araştırılıyor. Peki, MGM Meteoroloji sarı kod ne demektir? Meteoroloji sarı kod nedir?

Meteoroloji olağan dışı hava durmalarından önce vatandaşlara uygulamalar üzerinden renkli kodlar gönderiyor. Bu kodlardan biri de sarı koddur. Peki, Meteoroloji sarı kod nedir? MGM Meteoroloji sarı kod ne demektir?

METEOROLOJİ SARI KOD NEDİR?

Kuvvetli Meteorolojik Hadiseler

Kuvvetli meteorolojik hadiseler, günlük hayatın işleyişini aksatan, can ve mal kayıplarına sebep olabilen meteorolojik olaylardır.

Meteorolojik uyarılar, kuvvetli meteorolojik hadiselerin sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılması, zarar ve kayıpların en aza indirilmesi, vatandaşların ve ilgililerin gerekli tedbirleri almasına yönelik bilgi ve verilerin kamuoyuna duyurulmasıdır.

Renk Kodu Uyarı Sistemi - MeteoUYARI

MeteoAlarm Avrupa Meteoroloji Servisleri Ağı (EUMETNET) faaliyetleri kapsamında geliştirilen, Avrupa ülkelerinde kuvvetli meteorolojik hadiseleri uyarı seviyelerine göre renk ve simgelerle gösteren bir sistemdir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli tarafından yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen MeteoUYARI uygulaması ile meteorolojik uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir.

34 Avrupa ülkesi tarafından belirlenen renkler ve sınıflandırılmalar MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır.

MeteoUYARI

MGM'nin hazırlayıp yetkili kişiler ile paylaştığı uyarılar, MeteoUYARI sistemine uyarlanmıştır. Bu sayede uyarıların daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Uyarı seviyeleri ve renkler, meteorolojik hadisenin şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirlenir.

RENK KODU: UYARI SEVİYESİ

YEŞİL : Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

SARI : Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU : Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

KIRMIZI : Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

Benzer meteorolojik hadiselerin etkileri bölgelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin; Erzurum'da 10 cm. kar yağışı günlük hayatta önemli bir aksaklığa sebep olmazken İstanbul'da ciddi sorunlara yol açabilir.

Meteorolojik hadiselerin şiddetini, zamanını ve süresini her zaman kesin olarak söylemek mümkün olmamakla birlikte; yayınlanan uyarı atmosferik şartların tehlikeli şekilde gelişebileceğini ifade eder.

Haberler.com - Gündem