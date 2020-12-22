Meteoroloji'nin uyarılarından sonra, Yüksekova'da kar yağışı başladı
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Meteoroloji'nin uyarılarından sonra, Yüksekova'da kar yağışı başladı

22.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:28

- Meteoroloji'nin uyarılarından sonra, Yüksekova'da kar yağışı başladı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak ilçeyi beyaza bürüdü.

- Meteoroloji'nin uyarılarından sonra, Yüksekova'da kar yağışı başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak ilçeyi beyaza bürüdü.

Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Günlerdir meteoroloji tarafından kar uyarsından sonra akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürerek ilçeyi beyaza bürüdü. İş yerinin önünü temizleyen İbrahim Atılgan isimli esnaf, "Sabah saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava akşam saatlerinde etkisini artırarak her yeri beyaza bürüdü. Kısıtlamalardan dolayı 21.00'a kadar iş yerimde kalıyorum. Gelen müşterilerde zorlanmasın diye iş yerimin önünü temizledim. Bu şekilde devam ederse ulaşımı olumsuz yönden etkileyecek görülüyor.İnşallah bu kar yağışı enazında bu illet hastalığı bitirir" dedi

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yetkililer, özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyarırken, öte yandan ise Yüksekova Belediyesi ve İlçe Özel İdare elipleri ise olumsuz bir durun için hazır bekleniyor.

Meteoroloji'nin uyarılarından sonra, Yüksekova'da kar yağışı başladı
Meteoroloji'nin uyarılarından sonra, Yüksekova'da kar yağışı başladı
Meteoroloji'nin uyarılarından sonra, Yüksekova'da kar yağışı başladı
Meteoroloji'nin uyarılarından sonra, Yüksekova'da kar yağışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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