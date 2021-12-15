ANTALYA (İHA) - Meteoroloji'nin uyardığı Antalya'da dolu yağışı etkili oldu

ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün 'turuncu' kod vererek uyardığı Antalya'da bugün sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Bazı yerlerde ayakkabı boyu yağan doluyu, vatandaşlar kar topu yaparak oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün Antalya'yı bugün etkili olması beklenen sağanak karşısında 'turuncu' kod vererek uyarmıştı. Uyarının ardından Kepez İlçesi Varsak bölgesinde vatandaşlar sabah saatlerinde güne dolu yağışı ile uyandı. Yaklaşık ara ara 1 saat süren dolu yağışında bazı yerler beyaza büründü. Şehrin içerisinde kalan boş arazilerde ise ayakkabı boyu dolu oluştuğu görüldü. Bazı vatandaşlar dolunun üzerine yürüyerek keyfini sürerken bir vatandaş ise torunu ile gelerek, doluyu toplayıp kartopu gibi oynadığı görüldü.

Torunu ile oynayan Adnan Saraç, "Sabah kalktım bölgemizde dolu var. Çok yağmış. Fotoğraf çektim. Çocukları getirdim, okula götürecektim. Görünce durdum. Kartopu oynadım. Çocuklar mutlu oldu" dedi.

Hüseyin Soytürk ise, "Burada yaşıyorum. Sabaha karşı büyük bir şiddet ile uyandık. Bilye büyüklüğünde dolu yağdı. Biz de şaşırdık. Sabah her yer bembeyazdı. Yeni yıl öncesi güzel bir anı oldu" açıklamasına yer verdi.