Meteoroloji'nin 'turuncu alarm' ile uyardığı Edirne'de yağmur (2)

05.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:10

KEŞAN'DA SAĞANAK

Edirne'nin Keşan ilçesinde, öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu Keşan'da, sağanakla cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı uyarıda bulunurken, yağışın devam edeceği belirtildi.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),

Kaynak: DHA