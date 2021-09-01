Meteoroloji: Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar azalacak

METEOROLOJİ, sıcaklıkların yarından itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağını duyurdu.

METEOROLOJİ, sıcaklıkların yarından itibarıyla kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıkların azalacağını açıkladı. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, serin ve yağışlı havanın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren hissedilir derecede azalacak. Marmara Bölgesi genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor. Bölgede günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 27-26, Edirne'de 29-27, Kırklareli'de 27-24, Tekirdağ'da 27-25, Kocaeli'de 27-26, Sakarya'da 24-22, Yalova'da 25-23 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor.

- Edirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel