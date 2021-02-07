Meteoroloji, kuzey, iç ve batı bölgeler için fırtına uyarısında bulundu
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Meteoroloji, kuzey, iç ve batı bölgeler için fırtına uyarısında bulundu

07.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:40
Meteoroloji, kuzey, iç ve batı bölgeler için fırtına uyarısında bulundu

Yurdun batı, kuzey ve iç kesimlerinde bu geceden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Yurdun batı, kuzey ve iç kesimlerinde bu geceden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden sonra batı kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayacak kuvvetli rüzgarın, Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına şeklinde olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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