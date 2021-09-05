Meteoroloji Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısında bulundu

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısı yaptı.

Bölge Müdürlüğünün duyurusuna göre, gece yarısından itibaren Kuzey Ege'de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-75 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, 8 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı