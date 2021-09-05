Meteoroloji Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısında bulundu
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Meteoroloji Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısında bulundu

Meteoroloji Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısında bulundu
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege'de deniz için fırtına uyarısı yaptı.

Bölge Müdürlüğünün duyurusuna göre, gece yarısından itibaren Kuzey Ege'de rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-75 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, 8 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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