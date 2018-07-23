Meteoroloji İstanbulluları Uyardı, Caddeler Sular Altında Kaldı

Meteoroloji, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ilçelerinde yaşayan vatandaşlara sağanak yağış uyarısı yaptı. Silivri'de etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

"VATANDAŞLARIN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI GEREKMEKTEDİR"

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1 saat içerisinde (21.20-22.30 TSİ) İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

SİLİVRİ'DE CADDELERİ SU BASTI

Silivri'de şiddetliyağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağmur ve dolu nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı. Bazı vatandaşların sel sularına kapılan eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Sürücüler ise su içinde güçlükle ilerledi.