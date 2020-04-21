Meteoroloji İl Müdürü Akıllıer memleketine atandı Karabük Meteoroloji İl Müdürü olarak görev yapan Ahmet Akıllıer, Çorum'a Meteoroloji İl Müdürü olarak atandı.

Karabük Meteoroloji İl Müdürü olarak görev yapan Ahmet Akıllıer, Çorum'a Meteoroloji İl Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile bazı atamalar gerçekleşti. 2012 yılından beri Karabük Meteoroloji İl Müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Akıllıer, memleketi olan Çorum'a Meteoroloji İl Müdürü olarak atandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA