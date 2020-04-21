Meteoroloji İl Müdürü Akıllıer memleketine atandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Meteoroloji İl Müdürü Akıllıer memleketine atandı - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, Karabük, Çorum, Güncel

Meteoroloji İl Müdürü Akıllıer memleketine atandı

Karabük Meteoroloji İl Müdürü olarak görev yapan Ahmet Akıllıer, Çorum'a Meteoroloji İl Müdürü olarak atandı.

21.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:18
Meteoroloji İl Müdürü Akıllıer memleketine atandı

Karabük Meteoroloji İl Müdürü olarak görev yapan Ahmet Akıllıer, Çorum'a Meteoroloji İl Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile bazı atamalar gerçekleşti. 2012 yılından beri Karabük Meteoroloji İl Müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Akıllıer, memleketi olan Çorum'a Meteoroloji İl Müdürü olarak atandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Baharı karşılayan Hadise'nin bahçe pozları mest etti Haberler
Baharı karşılayan Hadise'nin bahçe pozları mest etti
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Haberler
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
'Koronavirüs bulaşır' korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti
"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muhammet Emin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kutsi Ümit Besen Demet Akalın Muazzez Abacı
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Malcolm Thomas Fernando Muslera Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Meteoroloji İl Müdürü Akıllıer memleketine atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 19:05:19. #1.14#
title