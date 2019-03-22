Meteoroloji Hortum Eylem Planı Hazırlıyor

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye'de son dönemde meydana gelen hortum olaylarına dikkati çekerek, "Antalya, Mersin ve Muğla en çok hortum yaşanan illerimiz. Hortum Eylem Planı çalışması başlattık." dedi.

Coşkun, AA muhabirine, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) faaliyet ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl Dünya Meteoroloji Günü'nün temasının dünya, güneş ve hava olduğunu belirten Coşkun, "Gün dolayısıyla özel bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bine yakın müracaat oldu, ilk 3'e girenlere ödüllerimiz olacak." diye konuştu.

Coşkun, MGM'nin Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından bölgesel eğitim merkezi seçildiğine işaret ederek, bu kapsamda 136 farklı ülkeden bin 500'ü aşkın yabancı katılımcının Ankara, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen kurs, çalıştay ve seminerlere katıldığını söyledi. Coşkun, MGM'nin uluslararası birçok kuruluşa da üye olduğunu ifade etti.



Hortum Eylem Planı

Türkiye'de son dönemde meydana gelen hortum olaylarına dikkati çeken Coşkun, "Antalya, Mersin ve Muğla en çok hortum yaşanan illerimiz. Hortum Eylem Planı çalışması başlattık. Biz uyarılarımızı duyururken hortum riskini de dile getiriyoruz. Vatandaşlarımız da buna göre önlemlerini almalı." dedi.

Solunum sistemi hastaları için tahmin

Coşkun, tıbbi meteoroloji alanında da çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Aşırı sıcak ve soğuk hava dalgalarına yönelik tahmin ve uyarılar yapıyoruz. Kalp ve solunum yolu gibi rahatsızlığı olanlar, hamileler, çocuklar ve yaşlılar için risk teşkil eden çöl tozlarının taşınımı konusunda da tahmin ve uyarılar yapılıyor. Ayrıca kış mevsiminde yaşanması muhtemel kentsel hava kirliliği riski için enverziyon tahminleri hazırlanarak yayınlanıyor." diye konuştu.



Polen ölçümü

Polenlere bağlı solunum ve alerji rahatsızlığı yaşayanlar için de polen ölçümleri ve meteorolojik bilgileri kullanarak polen tahmini yapmak amacıyla Ege Üniversitesi ile çalışma yürüttüklerini dile getiren Coşkun, bu kapsamda pilot bölge seçilen İzmir'de çalışmalara başlandığını bildirdi.

Trenler için özel hava tahmini

Coşkun, Demir Yolu Tahmin Sistemi geliştirdiklerini belirterek "Mesela Ankara'dan Eskişehir'e kadar tren hattı boyunca meteorolojik açıdan riskli alanları belirleyeceğiz. Bu sayede daha güvenli bir yolculuk planlaması için meteorolojik şartlar göz önüne alınacaktır." ifadesini kullandı.



Bu yıl 60 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu daha kuracaklarını anlatan Coşkun, meteoroloji radarlarının yerli ve milli kaynaklarla üretilmesi için de çalışma başlattıklarını söyledi.



Balıkçılar, çiftçiler ve spor faaliyetleri için tahmin ve uyarılar yayınladıklarını belirten Coşkun, spor faaliyetlerinde tahminlerinin daha çok dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Coşkun, kayak merkezlerinde kar yüksekliği ölçümleri ve hava tahminleriyle de kış sporlarına destek olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA