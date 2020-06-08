Meteoroloji haberler ve gelişmeleri! Hava durumu 8 Haziran: Bugün hava nasıl?
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Meteoroloji haberler ve gelişmeleri! Hava durumu 8 Haziran: Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmini raporuna göre; ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Karadeniz ve İç Anadolu'da da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Batı ve Güney'de ise hafif derecede rüzdar bekleniyor. İşte, il il hava durumu tahmini...

Meteoroloji haberler ve gelişmeleri! Hava durumu 8 Haziran: Bugün hava nasıl?
08.06.2020 08:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 08:42

İstanbul ve Ankara hava durumu nasıl olacak araştırılıyor. Megakent İstanbul, 26 derece ile parçalı, az bulutlu görünüyor. Diğer yandan Ankara'da hava sıcaklığı önemli ölçüde artarak 33 dereceyi buldu. Şehirde hava açık, az bulutlu olacak.

YAĞIŞLA BİRLİKTE SICAKLIK 1 İLA 3 DERECE DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel MüdürlüğÜ aon değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Kayseri'nin doğusu, Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Sivas'ın güneyi ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji haberler ve gelişmeleri! Hava durumu 8 Haziran: Bugün hava nasıl?

Hava sıcaklığı, yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalıyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle rüzgar, batı ve güneybatı, güneybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Adana ve K. Maraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Sivas'ın güney, Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, yarın zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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