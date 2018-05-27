Meteoroloji Günlerdir Uyarıyordu! İstanbullu, Pazar Gününe Sağanak Yağışla Başladı

İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Yapılan son uyarıların ardından il genelinde sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.

İSTANBULLU GÜNE YAĞIŞLA UYANDI

İstanbullular pazar gününe sağanak yağışla uyandı. Sabaha karşı başlayan yağışın öğleden sonra şehri terk etmesi bekleniyor. Yarın ise hava bulutlu olacak.

METEOROLOJİ'DEN 3 İL İÇİN UYARI

Yaz mevsimini beklerken yurdun büyük kısmı sağanak yağışın etkisi altında. Sel felaketlerinin yaşandığı Türkiye'de Meteoroloji 3 il için uyarı yayınladı. Kocaeli, Bursa ve Yalova'da bugün gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel felaketlerine karşı bu 3 ilin dikkatli olması gerekiyor.

HAVA YURTTA NASIL OLACAK?

Bugün, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ VAR

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve etkisini gösteren sağanak yağış bu hafta da devam edecek. Yurdun büyük bir kısmı sağanak yağışlı havanın etkisi altında olacak. Yağışlı hava perşembe gününe kadar Türkiye'nin neredeyse her yerinde etkili olacak.