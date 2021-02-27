Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'dan Kastamonu ziyareti

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Kastamonu Meteoroloji İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kurum personelince karşılanan Coşkun'a meteorolojinin kentteki faaliyetlerine ilişkin Meteoroloji İl Müdürü Salih Yıldırım tarafından bilgi verildi.

Samsun 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce'nin de eşlik ettiği Coşkun, Kastamonu Havalimanı'nı ziyaret ederek Meteoroloji Meydan Müdürlüğünde denetimlerde bulundu.

Ziyaretlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Coşkun, "Samsun Bölge Müdürlüğümüze bağlı Kastamonu Meteoroloji İl Müdürlüğümüzde mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kendilerine gayretlerinden ve fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel