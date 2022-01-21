(Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre...) Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru - Haberler
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(Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre...) Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru

(Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre...) Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru
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21 Ocak Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat...) Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilin sınırları içerisinde ölçülmüştür?

(Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre...) Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100Bin TL'lik soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 OCAK CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilin sınırları içerisinde ölçülmüştür?

A-) Van

B-) Muş

C-) Ankara

D-) Erzurum

Doğru Cevap : A şıkkı Van

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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