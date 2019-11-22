Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

22.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

Kaynak: AA
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