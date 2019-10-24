Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 'kar' açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 'kar' açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul'a Kasım ayında kar yağacak" şeklindeki açıklamaların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmadığını duyurdu.

24.10.2019 08:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 'kar' açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul'a Kasım ayında kar yağacak" şeklindeki açıklamaların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmadığını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında 'İstanbul'a Kasım ayında kar yağacak' şeklinde yapılan afaki açıklamaların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA
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