Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarıda bulundu! Sıcaklıklar düşecek mi? Bazı illerde hava durumu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yaptığı açıklamaya göre Eylül ayında kaydedilmiş en yüksek sıcaklık değerlerine çıkması bekleniyor. Eylül ayında sıcaklıklar nasıl olacak? İllerde hava durumu nasıl olacak?

Eylül ayı ile birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyo. Fakat, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Eylül ayında sıcaklıklar artacak. Peki, illere göre hava sıcaklıkları nasıl olacak?

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ( MGM) tarafından yapılan açıklamada sıcaklık sebebiyle halkı uyardı. Eylül ayında sıcakların artacağı ve dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

METEOROLOJİDEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Geçtiğimiz hafta Cuma (28.08.2020) gününden itibaren ülkemizi etkileyen sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkisini artırarak Cumartesi (05.09.2020) gününe kadar devam edeceği beklenmektedir.

* Sıcaklıkların Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor."

BAZI İLLERDE HAVA DURUMLARI

Ankara 38, İstanbul 32, İzmir 37, Çanakkale 36, Denizli 40, Afyonkarahisar 36, Uşak 36, Adana 44, Hatay 42, Kahramanmaraş 44, Antalya 39, Isparta 38, Burdur 38, Osmaniye 44, Çankırı 41, Eskişehir 38, Konya 39, Yozgat 36, Sivas 36, Kayseri 38, Kırşehir 39, Nevşehir 36, Niğde 36, Kırıkkale 40, Karaman 37, Aksaray 38, Bolu, 37, Düzce 40, Kastamonu 38, Çorum 40, Amasya 42, Tokat 40, Malatya 38, Elazığ 38 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLARDA NE GİBİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Vatandaşlara yapılan uyarıda ise "Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ila 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.