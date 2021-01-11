Meteoroloji, Ege'deki "kuvvetli fırtınadan" dolayı 6 ile yönelik "sarı uyarı" yaptı
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Meteoroloji, Ege'deki "kuvvetli fırtınadan" dolayı 6 ile yönelik "sarı uyarı" yaptı

11.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:01
Meteoroloji, Ege'deki

İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'de bugün kuvvetli fırtına bekleniyor.

İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'de bugün kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde etkili olmaya başlayan fırtına dolayısıyla 6 ile yönelik "potansiyel tehlike" anlamına gelen "sarı uyarı" yaptı.

Buna göre, Kıyı Ege'de öğle saatlerinde başlayan rüzgarın gün içinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtınaya (40-70 kilometre/saat), zaman zaman kuvvetli fırtınaya (70-90 kilometre/saat) dönüşmesi öngörülüyor.

Kuvvetli fırtınanın İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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