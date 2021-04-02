Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için çığ riski uyarısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için çığ riski uyarısında bulundu

Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel
Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için çığ riski uyarısında bulundu

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava yarın parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Artvin, Ağrı, Siirt ve Mardin çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Cahit Özkan Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Şenol Güneş Servet Yardımcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için çığ riski uyarısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:40:48. #1.16#
title