Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu için "çığ riski" uyarısında bulundu
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Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu için "çığ riski" uyarısında bulundu

01.03.2021 08:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 08:28
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu için

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Edirne hariç Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur, Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sisle birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü biriken kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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