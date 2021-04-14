Meteoroloji, Doğu Anadolu'da kar erimesinin su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu
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Meteoroloji, Doğu Anadolu'da kar erimesinin su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Meteoroloji, Doğu Anadolu'da kar erimesinin su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu

Doğu Anadolu'daki 5 ilde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yüzünden eriyecek karların su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji şehir şehir uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde yağış bekleniyor
Meteoroloji şehir şehir uyardı! İstanbul dahil pek çok ilde yağış bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 5 ilde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yüzünden eriyecek karların su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülke genelinde hissedilir derecede artması ve bölge genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Bu nedenle 21 Nisan 2021'e kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da özellikle yüksek ve dik yamaçlarda kar erimeleri olacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu illerde meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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