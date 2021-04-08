Nevşehir'e zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas ve Yozgat illeri için zirai don uyarısı yapılan. Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin edildiğinden 13.04.2021 Salı günü sabahına kadar Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahamızda (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat) zirai don riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı