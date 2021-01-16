METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR UYARISI

METEOROLOJİ, Marmara bölgesi için yoğun kar uyarısı yaparken İstanbul'daki kar kalınlığının 20-40 cm arasında beklendiğini açıkladı.

Meterololoji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi için yoğun kar uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, "Marmara Bölgesinde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı