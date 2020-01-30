Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Haberler » Güncel » Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı - Haber

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniliyor.

30.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:18
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek şu açıklamaya yer verildi:


"Bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, 'nin yüksek kesimleri, Bingöl, Muş ile Malatya ve Elazığ illerinin güney kesimlerinde yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Şırnak, Hakkari, Ağrı ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler