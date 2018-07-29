Meteoroloji'den Yeni Hafta İçin İstanbullulara Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI HAVA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA DEVAM EDECEK

İstanbul'da geçtiğimiz hafta başlayan yağışlar önümüzdeki hafta da aralıklı şekilde etkisini sürdürecek. İstanbul'da bugün ise hava parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte İstanbul'un 5 günlük hava durumu raporu: