Meteoroloji'den Van için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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Meteoroloji'den Van için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den Van için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel

METEROLOJİ 14'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Van'da bu akşam sağanak beklendiği; ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

METEROLOJİ 14'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Van'da bu akşam sağanak beklendiği; ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. 

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğü, kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, uyarılarda bulundu. Van'ın güneyi ve doğusundaki Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı; bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. 


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu

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