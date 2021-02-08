Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'da kar yağacak mı? Hangi bölgelerde kar yağacak?
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Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'da kar yağacak mı? Hangi bölgelerde kar yağacak?

08.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:18
Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'da kar yağacak mı? Hangi bölgelerde kar yağacak?

Şubat ayı ile birlikte hava sıcakları normalin üstünde seyrediyor. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den uyarı! Hangi bölgelerde kar yağacak? Hangi günler kar yağacak?

Vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji'den uyarı! İstanbul'da kar yağacak mı? Hangi bölgelerde kar yağacak?

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Bugün bazı il ve bölgelerde sağanak yağış, sis, buzlanma ve fırtına bekleniyor. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 27 kent için turuncu kodlu, 34 kent için de sarı kodlu uyarı yapıldı. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Buna göre olası soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

HANGİ BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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