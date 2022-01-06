Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

ÇANAKKALE (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya için yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'nın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların etkisi altına gireceği belirtildi. Yağışların, Edirne ve Kırklareli geneli, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Saray, Ergene, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği belirtilen açıklamada; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet