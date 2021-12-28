Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Haberler
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Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, yarın sabahtan itibaren etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya kesiminde devam eden yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde perşembe sabahına kadar kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi. Olası ani sel ve su baskını ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


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