Marmara Bölgesi'nin bazı illeri için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
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Marmara Bölgesi'nin bazı illeri için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nin bazı illeri için kuvvetli yağış uyarısı
AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Yağışa karşı ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

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