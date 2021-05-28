Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden itibaren Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden itibaren Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin güneyi (Merkez, Pınarhisar, Babaeski, Pehlivanköy ve Lüleburgaz) ve Edirne'nin güneyi (Meriç, Uzunköprü, İpsala, Keşan ve Enez) çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olmasının beklendiği bildirildi.Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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