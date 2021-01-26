Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı yapıldı
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Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı yapıldı

26.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:53
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı yapıldı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından, Trakya'da bu akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından, Trakya'da bu akşam saatlerinden  itibaren yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirdi Kar kalınlığının ise 20-40 santimetreyi bulmasının tahmin edildiği açıklandı. Bu illerde yaşayan vatandaşların kuvvetli rüzgar, tipi ile buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olmaları istendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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