Meteoroloji'den Trakya için çok kuvvetli sağanak uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce bugün, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün akşam saatlerinden itibaren sağanağın Edirne, Tekirdağ ile Kırklareli'nde kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare/12 saat) olacağının tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, bu illerde oturanların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL