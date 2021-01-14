Meteoroloji'den Trakya için buzlanma ve don uyarısı
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Meteoroloji'den Trakya için buzlanma ve don uyarısı

14.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:49
Meteoroloji'den Trakya için buzlanma ve don uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede yarından itibaren Trakya'nın, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği belirtilerek, buzlanma ve zirai don uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede yarından itibaren Trakya'nın, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği belirtilerek, buzlanma ve zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Trakya'nın yarın ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceğini açıkladı. Açıklamada, "Bu sistemlerle birlikte halen mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının azalmaya devam etmesi bekleniyor. Yarın ve hafta sonunda bölgemizde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği, hafta başında ise (18.01.2021) sıcaklıkların daha da düşeceği ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerimizin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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