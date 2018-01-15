Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'a bugün kar yağacak mı? Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu yağışlı geçecek. İstanbul'a bugün kar yağacak mı? İşte hava durumu raporu.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları yapılmaya devam ediliyor. Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Meteoroloji de vatandaşları don ve buzlanma konusunda uyardı. Öte yandan hava sıcaklığında da önemli bir değişikliğin beklenmediği belirtildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte 15 Ocak Meteoroloji hava durumu tahminleri.

HAVA DURUMU (15 OCAK 2018)

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İzmir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "İstanbul'da 14 Ocak ve 15 Ocak tarihlerinde kar yağışı bekleniyor"uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından dün şehrin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. Üsküdar Çamlıca'da öğle saatlerinde yağan yağmurla birlikte zaman zaman karın da yağdığı görüldü.

İstanbul'da bugün hava İSTANBUL 7°C parçalı bulutlu olacak. Diğer yandan olası kar yağışı için İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tedbirleri aldı.

İSTANBUL'DA KAR ALARMI! İBB HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından buzlanmaya karşı İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, bünyesindeki 235 bin ton ham tuzla alarm durumuna karşı hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Kartal'da bulunan 80 bin tonluk dev tuz dağı havadan görüntülenirken tuzların sevkiyat çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından yollarda trafik oluşmaması ve kar yağışının etkisiyle meydana gelen buzlanmanın önüne geçebilmek amacıyla yollara dağıtılmak üzere ham tuzlar hazır hale getirildi. Kentte kar alarmının verilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki 235 bin ton ham tuz, bin 378 araç ve iş makinesi ile 6 bin 992 çalışanıyla acil duruma karşı hazır bekliyor. Bu kapsamda buzlanmaya karşı bünyesinde 80 bin ton ham tuz bulunduran Kartal'daki tuz deposu havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde kar yağışının etkisiyle İstanbul'un ana ve ara arterlerinde buzlanmaya karşı kullanılacak olan ham tuzun dozerler ile alınarak makinelerde işlendiği görülüyor. Sevkiyat çalışmalarının hız kazandığı depoda işlenen tuzlar dağıtılmak üzere kamyonlara yükleniyor. Kamyonlara yüklenen tuzlar ana caddelerde, sokaklarda, kaldırımlarda buzlanmaya karşı kullanılmak için İstanbul'un dört bir yanına ulaştırılıyor. Alanda bir yandan ham tuzlar dağıtıma hazır hale getirilerek araçlara yüklenirken bir yandan depoya yeni tuzlar getiriliyor. Depoda ayrıca yollardaki buz oluşumuna karşı çok sayıda tankla solüsyon üretimi yapılarak yoğun kar yağışının olduğu noktalara ekipler tarafından ulaştırılması sağlanıyor.

Depoda ayrıca birçok bölge kameralarla izlenerek acil müdahale gereken noktalara ekiplerin hızlı bir şekilde ulaştırılması sağlanıyor. Bu sene ilk defa belirli noktalarda ve güzergahlarda ekiplerin yetersiz kalabileceği olası durumlara karşı vatandaşlara pratik çözüm sunabilmek için kutu olarak hazırlanan ham tuzlar bırakılıyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ile güneydoğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğusunun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

HAKKARİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Fırtına beklenmiyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan, batısı akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa): Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, doğusunda 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Marmara Denizi

Hava Durumu: Çok bulutlu; gece saatlerinde batısı yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

Ege Denizi

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

Akdeniz

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı sabah 3 ila 5 (20-40 km/sa): Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğleden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz'in batısı 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.