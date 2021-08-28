Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
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Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sıcak hava uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sıcak hava uyarısı geldi.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugünden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece artması öngörülüyor.

Edirne ve çevresinde yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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