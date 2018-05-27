Meteoroloji'den Samsun İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
METEOROLOJİ tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Samsun İl Genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
METEOROLOJİ tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Samsun İl Genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Samsun il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 1,5 saat süresince kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.