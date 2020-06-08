Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Çorum ve Amasya'nın bazı ilçelerinde bugün dolu ve sağanak bekleniyor.
08.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:00
Çorum ve Amasya'nın bazı ilçelerinde bugün dolu ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Çorum'un Mecitözü ilçesi ile Amasya'nın Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde saat 15.30 - 18.00 arasında gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek dolu, ani sel, su baskını, şiddetli rüzgar ve yıldırım tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. - ÇORUM
Kaynak: İHA