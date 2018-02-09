Meteoroloji'den Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz'in yarın öğlen saatlerinde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Rüzgarın, pazar günü bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, "Pazar günü, bölgemizin iç kesimlerinde kuvvetli güneyli rüzgarların oluşturabileceği başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.