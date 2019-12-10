Meteoroloji'den Muğla'ya yağış uyarısı
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Meteoroloji'den Muğla'ya yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Muğla için kuvvetli yağış uyarası yaptı.

10.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:12
Meteoroloji'den Muğla'ya yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü için kuvvetli yağış uyarası yaptı. Özellikle , ve Datça ilçelerinde bu sabahtan itibaren Perşembe günü sabah saatlerine kadar yağışın devam edeceği belirtildi.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla ve ilçelerinde başlayacak yağışların, Bodrum, Datça, ve Marmaris civarlarında, gece saatlerinden itibaren kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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