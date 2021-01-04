Meteoroloji'den Muğla için sağanak uyarısı

Muğla'da gök gürültülü, çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanakların, bu gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal