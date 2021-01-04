Meteoroloji'den Muğla için sağanak uyarısı
04.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:56
Muğla'da gök gürültülü, çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Muğla'da gök gürültülü, çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanakların, bu gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal