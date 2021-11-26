Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Haberler
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Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Yağışın bu akşamdan itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği kaydedildi. Ani sel ve Su Baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.


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