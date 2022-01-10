Meteoroloji'den Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı - Haberler
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Meteoroloji'den Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM); İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne için fırtına uyarısı yaptı.

KIRKLARELİ (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM); İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne için fırtına uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, rüzgarın yarından itibaren İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de 50-80 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın perşembe günü etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşların, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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