Meteoroloji'den Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM); İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne için fırtına uyarısı yaptı.
KIRKLARELİ (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM); İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne için fırtına uyarısı yaptı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, rüzgarın yarından itibaren İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de 50-80 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın perşembe günü etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşların, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri