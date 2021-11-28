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Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Haberler | Güncel
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi genelinde yarın kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde yarın kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden esmesi öngörülüyor.

Rüzgarın yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri

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