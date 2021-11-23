Meteoroloji'den Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteoroloji'den Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meteoroloji'den Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.İZDENİZ'den yapılan açıklamada ise yoğun yağış ve şiddetli lodos nedeniyle gemilerin iskelelere yanaşmasında yavaşlamaların yaşanabildiği belirtilerek, "İzmir Körfezi'nde yaşanan yoğun yağış ve şiddetli lodos nedeniyle gemilerimizin yanaşma ve kalkış manevralarında ve yolcu iniş binişlerinde güvenlik önlemleri gereği yavaşlamalar yaşanmaktadır. Sefer saatlerinde yaşanabilecek anlık gecikmeler nedeniyle göstermiş olduğunuz hoşgörüye teşekkür ederiz" denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat

 Meteoroloji'nin 22 Kasım raporu ortaya çıktı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji'nin 22 Kasım raporu ortaya çıktı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title