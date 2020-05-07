Meteoroloji'den 'Kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de bu gece yarısından itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de bu gece yarısından itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Sivas il geneli ile Kayseri'nin Kuzey ve Nevşehir'in Doğu ilçelerinde görülecek olan sağanak yağışların yerel kuvvetli 21-50 kilogram metrekare olması beklendiğinden ani sel, su bakını, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA