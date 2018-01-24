Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Mardin, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın il genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kilogram/metrekare) şeklinde olması bekleniyor.

Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde görülecek yağışların da bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak il merkezinde kuvvetli yağmur (21-50 kilogram/metrekare), bin 200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20-50 santim) yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, vatandaşlardan ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.